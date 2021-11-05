Kripto parada devrim: Belediye başkanı maaşını Bitcoin ile alacak
New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağını duyurdu.
New York'un bu hafta düzenlenen seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Eric Adams, ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağını duyurdu.
Demokratlar'ın adayı olarak seçime katılan Adams, oyların yarısından fazlasını alarak belediye başkanı seçildi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adams, New York'un kripto para endüstrisinin merkezi olacağını vurguladı. Bloomberg'in radyo programına konuşan Adams, New York'ta da şehre ait bir kripto para ortaya çıkarmak istediğini söyledi.
İLK ÖRNEK MIAMI'DE
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehre ait bir kripto para çıkaran ilk siyasetçi olmuştu. Suarez de bundan sonraki maaşının yüzde 100'ünü bitcoin ile alacağını açıklamıştı.
Ancak Suarez mevcut durumda dolarla aldığı maaşını bir ödeme sistemi üzerinden bitcoin'e dönüştürerek hesabına geçmesini sağlayacak.
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