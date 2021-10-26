Kriptopara birimi Bitcoin'de çarpıcı araştırma: Üçte biri...
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.
Son dönemde tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin, her geçen gün popülaritesini artırarak devam ediyor.
Artan popülarite ile birlikte kripto para dünyasına giren kişi sayısı da artarken, yapılan yeni bir araştırma Bitcoin’e sahip olan kişilerin pek fazla değişmediğini ortaya koydu.
National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.
Çıktığı günden bu yana ilk sahipleri merak edilen Bitcoin’e en fazla sahip olanların bireyler değil, diğer yatırımcılar adına Bitcoin’e sahip olan borsalar ve diğer kuruluşlar olduğu belirtilirken, kişi yoğunluğunu tahmin etmenin zor olduğu aktarıldı.
8,5 MİLYON BİTCOİN...
Büro tarafından yapılan araştırmada, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5,5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin’i kontrolleri altında tuttuğunun belirlenebildiği aktarıldı.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Igor Makarov ve Antoinette değişmediğini, "En büyük adreslerin bazılarının aynı varlık tarafından kontrol edildiğini göz ardı edemeyiz, çünkü bu konsantrasyon ölçümü büyük olasılıkla yetersiz kalıyor" dedi.
-NTV
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Özgür Özel'den skandal 'Süleyman Soylu' iddiası
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- Erdoğan'dan '10 büyükelçi' ve ekonomi açıklamaları