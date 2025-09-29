Kritik görüşme sona erdi… Trump, Netanyahu’nun ‘Gazze Planı’nı kabul ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 21 maddelik Gazze Planı'nı ele aldığı görüşme sona erdi.

Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından Trump şunları söyledi:

"Gazze Planı’nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz.

Hamas bunu bitirmek istiyor, bunu duyuyorum.

Artık insanlar barış istiyor, normalleşme istiyor. Bu savaşın bitmesini benden ve Netanyahu'dan daha fazla kimse isteyemez."

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Planı kapsamında kurulacak olan geçiş yönetiminde diğer ülkelerin liderlerin de yer alacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız" dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ni işgal veya ilhak etmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında tüm esirler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını teslim etmeyi taahhüt eden Hamas üyelerinin affedileceğini de duyurdu.

Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in söz konusu planı kabul etmesinin ardından 72 saat içinde sağ ve ölü tüm rehinelerin iade edileceğini aktardı.