Kriz derinleşiyor, yaşam durma noktasında: Küba’da neler oluyor?

Küba’da bir hafta içinde yaşanan ikinci ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından ulusal elektrik sistemi yeniden devreye alındı. Yetkililer, krizin tamamen sona ermediğini ve elektrik arzının hâlâ talebin gerisinde kaldığını bildirdi.

Enerji Bakanlığı, yaklaşık 9,6 milyon nüfuslu ülkede ulusal elektrik sisteminin “tamamen devre dışı kaldığını” açıklamıştı. Kesintinin ardından başkent Havana’nın yaklaşık üçte ikisine yeniden elektrik verildiği duyuruldu.

Başbakan Manuel Marrero Cruz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Elektrik çalışanlarımızın çabaları sayesinde ulusal sistem yeniden devreye alındı” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sistemin yeniden çalışmaya başlamasına rağmen üretimin mevcut talebi karşılamadığını belirtti. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de bölgesel elektrik kesintilerinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.

“GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ”

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD ile diyaloğa açık olduklarını ancak siyasi sistemlerinin tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

Cossio, “Küba’nın ABD ile bir sorunu yok. Kendimizi koruma hakkımız var ama masaya oturmaya hazırız” dedi.

Cossio ayrıca, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

2024’ten bu yana ülkede yedi kez ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı. Süregelen kriz, ekonomik zorluklarla mücadele eden Küba halkının günlük yaşamını daha da ağırlaştırdı.

Kesintiler nedeniyle gıdaların bozulması, toplu taşımanın aksaması ve uçuşların azaltılması gibi sorunlar da artarken, enerji krizinin ülkenin turizm gelirlerini de olumsuz etkilediği değerlendiriliyor.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.