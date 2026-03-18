Küba’dan Trump’a meydan okuma: Aşılamaz bir direnişle karşılaşır

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD’yi ülkesine karşı uzun süredir ekonomik baskı uygulamak ve anayasal düzeni zorla değiştirmeyi hedeflemekle suçladı.

Díaz-Canel, Washington yönetiminin Küba’yı teslim almaya dönük bir politika izlediğini savundu.

Díaz-Canel, ABD’nin neredeyse her gün Küba’daki anayasal düzeni zor yoluyla devirmekle tehdit ettiğini belirtti.

Bu tehdidin, yıllardır ambargo ve tecrit politikaları nedeniyle zayıflayan Küba ekonomisindeki ağır koşullar gerekçe gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

ABD’nin yalnızca siyasi sisteme değil, ülkenin kaynaklarına, mülklerine ve ekonomisine de yöneldiğini öne süren Díaz-Canel, Washington’ın Küba’yı ekonomik olarak boğarak teslim almaya çalıştığını söyledi.

“TOPLU CEZALANDIRMA UYGULANIYOR”

Küba lideri, ülkesine yönelik ekonomik baskının tüm halka dönük bir “toplu cezalandırma” niteliği taşıdığını savundu. Díaz-Canel, uygulanan sert ekonomik önlemleri “acımasız bir ekonomik savaş” olarak nitelendirdi.

Açıklamasının sonunda Küba’nın dış müdahalelere karşı direneceğini vurgulayan Díaz-Canel, olası bir dış saldırganın “aşılamaz bir direnişle” karşılaşacağını söyledi.

Díaz-Canel, şunları kaydetti:

“ABD, neredeyse her gün Küba’yı anayasal düzeni zorla yıkmakla tehdit ediyor. Ve bunu, 60 yıldan fazla bir süredir saldırdıkları ve izole etmeye çalıştıkları zayıflamış ekonominin ağır kısıtlamalarını bahane ederek yapıyor. Ülkeye, onun kaynaklarına, mülklerine ve hatta teslim olmamız için boğmaya çalıştıkları ekonominin kendisine el koyma planları yapıyor ve bunu ilan ediyorlar. Tüm halka yönelik toplu bir cezalandırma olarak uygulanan acımasız ekonomik savaş ancak bu şekilde açıklanabilir. En kötü senaryo karşısında bile Küba’nın bir güvencesi var: Herhangi bir dış saldırgan, aşılması mümkün olmayan bir direnişle karşılaşacaktır.”

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Trump da Küba'nın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile iletişimde olduğunu ve "yakında Küba ile ilgili bir şeyler yapacaklarını" söyledi.

Trump, "Küba konusunu gündemimde tutuyorum. Küba iflas etmiş bir devlettir ve bizimle bir anlaşma yapmak istiyor; sanırım çok yakında ya bir anlaşmaya varacağız ya da yapılması gereken her neyse, onu yapacağız" dedi.