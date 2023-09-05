Küba: 'Rusya için asker toplayan şebeke ortaya çıkarıldı'
Küba hükümeti, Rusya için Ukrayna’da savaşmak üzere insan kaçakçılığı yapan bir şebeke tespit edildiğini açıkladı.
Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da savaşmak üzere Rusya adına asker toplayan bir şebekenin ortaya çıkarıldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Küba vatandaşlarını zorla Ukrayna’daki savaşa gönderen şebekenin hem Rusya’da hem de Küba’da faaliyet gösterdiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı’nın şebekeyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı ifade edilen açıklamada, Kübalıların zorla savaşa gönderilmesine yönelik faaliyetlerin sonlandırıldığı kaydedildi.
Mayıs ayında bir Rus gazetesinde yer alan haberde, birçok Küba vatandaşının Rusya ordusu ile sözleşme imzaladığı ve Rusya vatandaşlığı karşılığında Ukrayna'ya gönderildiği öne sürülmüştü.
Rusya’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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