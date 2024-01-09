Küba'da benzine 5 katı zam

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:36

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:36

Güney Amerika ülkesi Küba'da benzin fiyatına 5 kat zam yapılacağı açıklandı. ABD'nin yaptırımları ve pandemiyle birlikte ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede, 30 pezo olan bir litre 94 oktan benzinin fiyatı şubat itibarıyla 156 pezo seviyesine çıkacak.

BBC'nin haberine göre, söz konusu fiyat artışının cari açığın azaltılmasına yardımcı olması umuluyor. Maliye Bakanı Vladimir Regueiro, dizel ve diğer yakıt türlerinin de benzer fiyat artışlarından etkileneceğini söyledi. Ülkede yerleşim yerlerindeki büyük tüketiciler için elektrik fiyatları yüzde 25 artırılırken, doğalgazda da fiyat artışına gidildi.

"KÜBA'DAKİ MAAŞLAR DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE YAKIT HALİHAZIRDA ÇOK PAHALI"

Regueiro, Küba hükümetinin, uluslararası pazarda yakıt alabilmek için döviz toplamak üzere sadece ABD doları kabul eden 29 yeni petrol istasyonu açacağını da bildirdi. Regueiro, "Bu önlemler ile ekonomimizin canlanması amaçlanıyor" diye konuştu.

ABD'nin yaptırımları, pandemi ve yapısal sorunlar sebebiyle ekonominin zayıfladığı ülkede geçtiğimiz ay da Ekonomi Bakanı Alejandro Gil, hükümetin artık sübvanse edilmiş fiyatlardan yakıt satmayacağını, ülkedeki yakıtın 'dünyanın en ucuzu' olduğunu söylemişti.

Ekonomi profesörü Omar Everleny Pérez ise AFP haber ajansına yaptığı değerlendirmede, Küba'da petrol küresel standartlara göre ucuz olsa da diğer ülkelerdeki maaşlarla karşılaştırıldığında ülkedeki yakıtın aslında 'çok pahalı' olduğunu belirtti. Prof. Pérez, hükümetin aldığı zam kararının Küba toplumunun tamamını etkileyeceğinin altını çizdi.