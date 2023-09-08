Küba'da gerçekleşen operasyonda Rus paralı askerler yakalandı

Küba'da, Rusya için paralı asker toplayan suç örgütüyle bağlantılı 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:26
Küba'da gerçekleşen operasyonda Rus paralı askerler yakalandı
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"Cubadebate" sitesinin Kübalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ülkede Rusya için paralı asker toplayan suç örgütüyle bağlantılı 17 kişinin yakalandığı ve bunlardan 14'ünün paralı asker olduklarını itiraf ettiği aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin yurt dışından yönlendirildiği, çoğunun sabıkalı ve ailelerinden bağımsız oldukları bildirildi.

Küba Başsavcılığı Cezai İşlemler Müdürlüğünün olaya ilişkin soruşturma başlattığı, bu tarz suçlar için ağır yaptırımlarda bulunulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı iddialara ilişkin açıklamasında, Küba'nın, Ukrayna'da devam eden savaşın bir parçası olmadığı belirtilerek, Küba'nın paralı asker ve insan kaçakçılığı yapanlara karşı etkili önlemler aldığı vurgulandı.

Küba Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'deki açıklamasında, Ukrayna'daki savaş için adada ve Avrasya ülkesinde paralı asker toplayan Rusya merkezli bir insan kaçakçılığı örgütünün çökertildiğini ve Küba vatandaşlarının herhangi bir ülkeye karşı silahlı çatışmaya katılmadığını duyurmuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın paralı askerliğe karşı kesin ve net bir duruşunun olduğunu kaydetti.


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