Rusya'yı 'düşman' olarak niteledi: Ordumuzu modernize edeceğiz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız." dedi.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:25
Rusya'yı 'düşman' olarak niteledi: Ordumuzu modernize edeceğiz
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Kielce şehrinde yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef aldı.

Rusya'nın yıkılan imparatorluğunu yeniden inşa etmeyi planladığını öne süren Morawiecki, "Kremlin'in propagandacıları, Rusya'nın Polonya'ya yönelik düşmanca niyetlerini gizlemiyor. Öncelikle ordunun modern silahlanmasına odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonyalıların kendini güvende hissetmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkenin her karış toprağını savunacağız. Bunu dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifak olan NATO ile yapacağız. Bunu Polonya ordusunu ve silah sanayisini genişleterek yapacağız. Bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapacağız" diye konuştu.

Belarus'u işaret ederek Polonya'nın "tamamen öngörülemez" bir ülkeyle sınır komşusu olduğunu belirten Morawiecki, "Coğrafi konumumuzun sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz, bu nedenle Polonya ordusu için tüm silahlanma programını güçlendiriyoruz" dedi.


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