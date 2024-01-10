'Küçük Buddha'ya cinsel istismar suçlamasıyla gözaltı

Nepal'de 'Küçük Buddha' lakabıyla tanınan ruhani lider Ram Bahadur Bamjan cinsel istismar, cinsel saldırı ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarından gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:33
'Küçük Buddha'ya cinsel istismar suçlamasıyla gözaltı
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Nepal'in başkenti Katmandu'da, 'Küçük Buddha' lakabıyla tanınan Ram Bahadur Bamjan isimli ruhani lider, cinsel saldırı ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındı. 

Nepal Merkezi Soruşturma Bürosu, müritlerince 'Buda Siddhartha Gautama'nın yeniden doğmuş hali' olduğu düşünülen Bamjan'ın evine baskın düzenledi.

Ram Bahadur Bamjan'ın cinsel istismar, cinsel saldırı ve en az 4 müridinin ortadan kaybolması suçlamalarıyla gözaltına alındığını belirtildi.

Bamjan'ın evinde bulunan toplam 250 bin dolar tutarındaki paraya el konulduğu kaydedildi. Bamjan'ın hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.


Nepal cinsel istismar Küçük Buddha gözaltı

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