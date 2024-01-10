Seçim kampanyası hastanelik etti: 3 kişi zehirlendi

Milliyetçi Parti'nin seçim hediyesi hastanelik etti. Kampanya için dağıtılan sıvı deterjanı şeker sanıp yiyen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:11
Seçim kampanyası hastanelik etti: 3 kişi zehirlendi
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Tayvan'daki başkanlık yarışında kampanya hediyesi olarak dağıtılan renkli sıvı çamaşır deterjanı kapsüllerini yanlışlıkla yiyen üç kişi hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan bir kişi, deterjan kapsüllerini şeker sandığını söyledi.

Deterjan kapsüllerinin üzerinde, Milliyetçi Parti adayı Hou Yu-ih ve aday arkadaşının fotoğrafları ve her bir kapsülün sekiz kilograma kadar kıyafeti yıkayabileceği yazısı yer aldı. 

Yaklaşık 460 bin deterjan kapsülü dağıtan Milliyetçi Parti'nin kampanya ofisi, yaşananlardan dolay özür diledi. Kampanya ofisi başkanı Hung Jung-chang, "Bir sonraki kampanyada, bu tür materyalleri dağıtmayacağız. Ayrıca taban örgütlerimiz aracılığıyla köylülerimize bunların şeker değil çamaşır topu olduğunu vurgulayacağız" dedi.

Hastaneye kaldırılan kişilerin 80 yaşın üzerinde olduğu ve midelerinin yıkanmalarının ardından taburcu edildikleri bildirildi.


Milliyetçi Parti seçim kampanyası deterjan

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