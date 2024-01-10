Yeni kan testi 18 farklı kanser türünü en erken evrede tespit ediyor

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 10.01.2024 - 22:59

ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni bir kan testi yöntemi sayesinde 18 farklı kanser türünün erken evrelerinde tespit edebildiği keşfedildi.

Araştırmacılar, yeni yöntemin "mevcut teknolojilerden daha iyi performans gösterdiğini ve erken kanser teşhisi için daha etkili bir yaklaşım sağladığını" iddia etti.

Şu anda İngiltere Sağlık Sistemi'nde denenmekte olan yeni yöntemi uygulayan araştırmacılar, erkeklerde birinci evre vakaların yüzde 93'ünü, kadınlarda ise yüzde 84'ünü tespit etti.

Biyoteknoloji firması Novelna, yeni yöntem ile çeşitli tümörlerin tedavilerinin en kolay olduğu anda tespit edilebileceğini ve bu tespitin mevcut testler veya teknik ile mümkün olmadığını söyledi.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Bogdan Budnik, "Protein bazlı plazma testimiz, toplum çapında bir tarama aracı olarak kullanılmak için güçlü bir adaydır. Asemptomatik hastalarda çeşitli erken evre tümörlerin tespitinde yüksek hassasiyet göstermiştir" ifadesinde bulundu.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Mangesh Thorat ise "Bu testin ilginç yönü, 1. evre kanserler için geliştirilmekte olan diğer benzer testlere kıyasla çok daha yüksek bir hassasiyete sahip olmasıdır" dedi.

Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Stephen Duffy de "Sonuçlar, erken evre kanserler de dahil olmak üzere iyi bir duyarlılık ve düşük yanlış pozitiflik oranlarına işaret ediyor. Tümörün kaynaklandığı bölgenin belirlenmesi daha az doğruydu ama yine de etkileyiciydi" açıklamasında bulundu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, kan plazmasındaki proteinlere bakarak çalışan yöntem, kanser örneklerini normal örneklerden ayırt edebiliyor.

Bazı uzmanlar ise denemelerin test için "umut vaat ettiğini" ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.