Kulislerde bomba iddia: Trump, Şam’a mı gidiyor?

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye'de kontrolü elinde bulunduran cihatçı HTŞ örgütü lideri Ahmed Şara'nın geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, taraflar arasında diplomatik trafik hız kazandı.

Arap dünyasında etkin bir yayın organı olan 'El-Mecelle' dergisinin haberine göre, Şam yönetimi, Trump’ın Suriye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret için hazırlıklara başladı.

El-Arabiya'ya göre ise Trump, “Yeni anlaşmaların duyurulacağını, bu anlaşmalar imzalandığı takdirde Şam’a gidip bizzat açıklayacağını” söyledi.

BEYAZ SARAY'A 'YAN KAPIDAN' GİRDİ

Bir zamanların 'en çok aranan teröristi' Ahmed el-Şara'nın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme, Suriye'nin 1946’da ilan ettiği bağımsızlığından bu yana, 'Suriyeli bir liderin Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret' olarak kayıtlara geçti.

Suriye’nin eski Washington Büyükelçisi Bessam Barabandi, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin 'resmî bir devlet ziyareti değil, özel bir ziyaret' olduğunu söyledi.

Beyaz Saray protokolüne göre, 'özel ziyaretler için resmî karşılama töreni yapılmaz, ülke bayrakları kaldırılmaz ve ana giriş kapısı kullanılmaz'. Bu nedenle Şara, Beyaz Saray’a yan kapıdan girdi.

Şara’nın gelişi sırasında Beyaz Saray’da alışılmışın aksine herhangi bir basın kalabalığı ya da resmi tören düzenlenmedi. HTŞ lideri, kameraların beklediği Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine yan kapıdan içeri girdi.

"SİLAHLI GEÇMİŞİ AVANTAJ..."

Görüşmenin ardından Trump, Truth Social hesabında, Şara ile Beyaz Saray’da çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve yaptığı açıklamada, "Suriye için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Trump ayrıca gazetecilere, Şara’yı 'güçlü bir lider' olarak gördüğünü belirterek kendisine güvendiğini söyledi. Trump, Şara’nın geçmişteki silahlı geçmişinin, savaştan harap olmuş Suriye’nin yeniden inşasında bir avantaj olacağını öne sürdü.

Trump, “Şara’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi var. İsrail ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Yalnızca bir yıl önce, 'Ebu Muhammed el-Colani' kod adıyla bilinen Şara, El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nden türeyen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adlı terör örgütünün lideriydi. ABD, o dönemde Şara’yı 'küresel terörist' ilan etmiş ve başına ödül koymuştu.

Washington yönetimi, söz konusu örgütü ve Şara'yı, kısa bir zaman önce terör listesinden çıkardı.