Kum’da Hamaney için veda: ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Hamaney için Kum’da geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi. Kum halkı gece saatlerinden itibaren törenin gerçekleştirileceği alanı doldurmaya başladı.

Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu.

Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Hamaney’in cenaze namazını ise Ayetullah Cevadi Amoli kıldırdı.

Ali Hamaney için resmi devlet töreni, 3 Temmuz Cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.

Halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı. Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine getirilmişti.

Hamaney’in naaşı, daha sonra Meşhed kentine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Hamaney’in naaşı, İmam Rıza Türbesi’nde ayrılan özel alana defnedilecek.