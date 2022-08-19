Kuraklık, Bosna Hersek'te de etkili oldu

Bosna Hersek'teki Milyatska Nehri'nin kaynağı kuraklığa yenik düşmek üzere

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:03
Kuraklık, Bosna Hersek'te de etkili oldu
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor.

 

 


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