Kuraklık, Bosna Hersek'te de etkili oldu
Bosna Hersek'teki Milyatska Nehri'nin kaynağı kuraklığa yenik düşmek üzere
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin kaynağı kuruma tehlikesi yaşıyor.
Balkan ülkesi Bosna Hersek'te etkili olan sıcak hava ve kuraklık başkent Saraybosna'daki Miljacka Nehri'nin, Pale yakınlarındaki kaynağını kuruma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.
Kent merkezinin ortasından geçen nehirdeki kuruma tehlikesi, ev sahipliği yaptığı canlıları da olumsuz etkiliyor.
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