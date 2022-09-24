Küresel ısınma etkilerini gösteriyor: Göllerin rengi değişti

24 Eylül 2022 Cumartesi, 12:35

İklim değişikliği Dünya'yı o kadar etkiliyor ki, gezegenin rengini hızla değiştirmeye başladı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre küresel ısınma, mavi renkte olması gereken gölleri bulanık yeşil bir renge çevirmeye başladı.

Illinois Üniversitesi'nde gerçekleşen araştırmada, bu duruma iklim değişikliğine bağlı olarak artan küresel ısınmanın neden olduğu düşünülüyor.

ALGLER GÖLLERİ YEŞİLE BÜRÜYOR

Araştırmacılar, dünya göllerinin yaklaşık üçte birini oluşturan, bol yağışlı, yüksek ve serin enlemlerde bulunan mavi göllerin, gittikçe azaldığını keşfetti.

Illinois Devlet Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmanın yazarı Dr. Catherine O'Reilly yaptığı açıklamada, "Daha fazla alg oluşumuna neden olan sıcak su, gölleri yeşil renklere kaydırma eğiliminde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimse yeşil bir gölde yüzmek istemez" diyen O'Reilly sözlerine, "Yani estetik yönden, hep bir kaçamak ya da manevi değere sahip bir yer olarak gördüğümüz bazı göller, renk değişimi ile anlamlarını kaybedebilirler" ifadeleri ile devam etti.

Algler, birikmesi halinde bir gölün tamamının rengini dipten değiştirebilir.

İNSANLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKLİEYECEK

IFLScience'ın haberine göre, bu estetik değişiklikler, sadece buzdağının görünen kısmı. Renk değişimi, aynı zamanda bu ekosistemlerin nasıl büyük ölçüde değiştiğinin de bir göstergesi. Bu değişimler, yaban hayatı, doğayı ve onlara güvenen insanları büyük ölçüde etkileyecektir.