Kürtaj protestosunda 17 kongre üyesi tutuklandı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:50

CBS News'ün haberine göre; Washington DC polis departmanı, pazartesi günü, ABD Yüksek Mahkemesinin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındığını bildirdi

Demokratik Parti sözcüsü Ayanna Pressley'in de tutuklananların arasında bulunduğunu doğrulandı. Pressley'in iletişim direktörü Ricardo Sanchez, tutuklanmaya sebep olan eylemin "şiddet içermeyen bir sivil itaatsizlik eylemi" olduğunu söyledi. Demokratik Parti başkan yardımcısı olan bir diğer temsilci Katherine Clark ve yine Demokratik Partili temsilici Carolyn Maloney'in de tutuklanan arasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Maloney tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Eğer kadınlar, kendi bedenleri ve düşünceleri üzerinde kontrol sahibi değilse demokrasi yoktur" dedi. "Üreme haklarına saygı duyulan ve nerede olursa olsun korunan bir devleti temsil etme ayrıcalığına sahibim. En azından bu haklarını kaybetme tehlikesi altındaki 33 milyon kadın için bedenimi tehlikeye atabilirim" diye ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi yaklaşık bir ay önce Kürtaj Hakkının Korunması Yasası'nı kaldırdı. Kürtaj destekçileri yasanın kalktığı günden beri gösteriler düzenliyor.