Kürtaj protestosunda 17 kongre üyesi tutuklandı
Washington DC polis departmanı, Yüksek Mahkeme önünde gerçekleşen kürtaj hakları protestosunda 17 Kongre üyesinin tutuklandığını bildirdi.
CBS News'ün haberine göre; Washington DC polis departmanı, pazartesi günü, ABD Yüksek Mahkemesinin önünde yapılan kürtaj yanlısı protestoda aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındığını bildirdi
Demokratik Parti sözcüsü Ayanna Pressley'in de tutuklananların arasında bulunduğunu doğrulandı. Pressley'in iletişim direktörü Ricardo Sanchez, tutuklanmaya sebep olan eylemin "şiddet içermeyen bir sivil itaatsizlik eylemi" olduğunu söyledi. Demokratik Parti başkan yardımcısı olan bir diğer temsilci Katherine Clark ve yine Demokratik Partili temsilici Carolyn Maloney'in de tutuklanan arasında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Maloney tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Eğer kadınlar, kendi bedenleri ve düşünceleri üzerinde kontrol sahibi değilse demokrasi yoktur" dedi. "Üreme haklarına saygı duyulan ve nerede olursa olsun korunan bir devleti temsil etme ayrıcalığına sahibim. En azından bu haklarını kaybetme tehlikesi altındaki 33 milyon kadın için bedenimi tehlikeye atabilirim" diye ekledi.
ABD Yüksek Mahkemesi yaklaşık bir ay önce Kürtaj Hakkının Korunması Yasası'nı kaldırdı. Kürtaj destekçileri yasanın kalktığı günden beri gösteriler düzenliyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- İşçilere SMS ile çağrı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı