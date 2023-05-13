Kürtaj yaptıran kız arkadaşını öldürdü

Gabriella Gonzalez, erkek arkadaşı Harold Thompson tarafından kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle bir otoparkta başından vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:48
Kürtaj yaptıran kız arkadaşını öldürdü
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Harold Thompson, başka bir eyalette kürtaj yaptıran 26 yaşındaki kız arkadaşı Gabriella Gonzalez'i öldürdü. 

Associated Press'te yer alan habere göre, Dallas kentinde yaşayan Thompson, kız arkadaşı Gonzalez'i kürtajın serbest olduğu Colorado eyaletinden döndükten sonra bir otoparkta önce boğmaya çalıştı, daha sonra başından vurdu. 

Thompson'un ifadesinde, çocuğun babası olduğunu ve Gonzalez'in kürtaj yaptırmasını istemediğini öne sürdü.  

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, ikilinin olay mahallinde beraber yürüdüğü ve Thompson'ın kaçmadan önce Gonzalez'e defalarca ateş ettiği görüldü. 

Polis, Thompson'ın kefaletsiz olarak Dallas ilçe hapishanesinde tutulduğunu belirtti. 

Teksas, Eylül 2021'de hamileliğin yaklaşık altı haftasından sonra kürtaj yapılmasını yasaklamıştı. Ancak Roe v Wade'in geçen yaz iptal edilmesinden bu yana Teksas'ta tıbbi acil durumlar dışında neredeyse tüm kürtajlar durduruldu.


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