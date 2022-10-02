Kuzey Akım sızıntıları böyle görüntülendi

02 Ekim 2022 Pazar, 17:28

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında gerçekleşen sızıntıların atmosfere karıştığı anlar görüntülendi.

Kuzek Akım boru hatlarında gerçekleşen sızıntıların durduğu açıklandı. Ancak görüntülerde, boru hatlarından sızan gazın İngiltere üzerine sürüklendiği görüldü

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.