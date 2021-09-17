Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta her yıl iki defa belirlenen asgari ücret açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 14:00
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
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Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık iki aydır devam eden asgari ücret görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.

Yenidüzen gazetesinde yer alan habere göre, komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı. 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, "Bu rakam elbette pahalılık karşısında yeterli değildir ancak imkanlarımız ve elimizden gelen budur" dedi.

1 Şubat 2021’de yürürlüğe giren asgari ücret, brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak uygulanıyordu.


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