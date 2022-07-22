Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’yi uyardı
Kuzey Kore, ortak tatbikat gerçekleştirecek olan ABD ve Güney Kore’yi uyardı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmayı seçerlerse güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklardır" dedi.
Choe Jin, Washington ve Seul’ün bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası’nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.
ABD ve Güney Koreli yetkilileri komplo kurmakla suçlayan Choe, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde aynı karşılığı alacağını unutmamalıdır" dedi.
Choe, Washington’ın Kuzey Kore’ye yönelik "çağdışı ve intihara meyilli düşmanlık politikasından" vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde "istenmeyen bir sonuçla" karşı karşıya kalacağını söyledi.
Choe, Kuzey Kore’nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade etti. ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini ise “çifte standart” olarak nitelendirdi.
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