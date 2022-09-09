Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi uyardı: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Kuzey Kore Parlamentosu'nun nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasanın kabul edildiği dünkü oturumunda konuştu.
Kim Yong-un, ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini belirterek, Güney Kore ve ABD’yi ortaklaşa yürüttükleri “tehlikeli” askeri tatbikatlar nedeniyle eleştirdi.
Kim, “ABD’nin sadece Kuzey Kore’nin nükleer gücünü ortadan kaldırma değil aynı zamanda ülkenin meşru müdafaa haklarını zayıflatarak hükümeti çökertme eğilimi" içinde olduğunu ileri sürdü.
Kabul edilen yasa, Kuzey Kore’nin “nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit” ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine “otomatik” olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.
Bunun yanı sıra, yasa ile ülkenin ve halkın bir “felaket krizi” yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.
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