Kuzey Kore’de tuhaf kesinti: Resmi web siteleri devre dışı kaldı

Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi meydana geldi. Kesinti sonucu Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı dahil hükümete ait resmi internet siteleri ile resmi haber ajansları ve ulusal havayolu şirketi Air Koryo’ya giriş yapılamadı.

Kuzey Kore’nin internet ve teknoloji altyapısını izleyen araştırmacılar, kesintinin siber saldırıdan ziyade içeriden kaynaklanmış olabileceğini, Çin ve Rusya üzerinden yapılan bağlantıların etkilenmiş olabileceğini belirtti.

KUZEY KORE'DE İNTERNET

Kuzey Kore, çevrimiçi iletişimin her türlüsüne erişim de dahil olmak üzere dünyanın en sıkı şekilde kontrol edilen internet sistemlerinden birine sahip.

Halk yalnızca hükümet tarafından kurulan ve geniş bir küresel ağa bağlı olmayan bir intranet’e erişim sağlayabiliyor. Geniş internet erişimi sadece hükümet ve az sayıdaki elit kesime sağlanıyor.

Kuzey Kore’de daha önceki yıllarda siber saldırılardan kaynaklandığı düşünülen büyük internet kesintileri yaşanmıştı. Ülkede, hükümetin istihbarat aygıtı tarafından yönetilen "Lazarus" adlı bir grup da dahil olmak üzere seçkin hacker grupları faaliyet gösteriyor.

Bu ekipler, yabancı kurum ve şirketlere yönelik saldırılardan ve son zamanlarda kripto para hırsızlıklarından ve kara para aklamalarından sorumlu tutuluyor. Kuzey Kore yönetimi ise bilgisayar korsanlığı, kripto para hırsızlığı ve diğer siber suçlara karıştığı iddialarını reddediyor.