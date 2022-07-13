Kuzey Kore duyurdu: Ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdı
Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı.
Kuzey Kore, Rusya ve Suriye’nin ardından Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdı.
Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Denis Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Kore’ye teşekkür ederek, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim” dedi.
PUTİN, SAVAŞTAN ÖNCE TANIDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşından önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını tanıdığını belirtmişti.
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