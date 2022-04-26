Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer programımızı hızlandıracağız

26 Nisan 2022 Salı, 10:05

Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için başkent Pyongyang'da askeri tören düzenlendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri tören sırasında açıklamalarda bulundu.

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırmak için hızlı adımlar atacaklarını duyurdu. Kim, "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuşmasında 'nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur' olduğunu ancak saldırıya uğramaları durumunda bunları kullanacaklarını söyledi. Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi. Törende ayrıca, hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.

BALİSTİK FÜZE DENEMELERİ

Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı yeni füze denemeleri Kore Yarımadası'nda gerginliği artırmıştı.

Pyongyang, Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor. Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu.