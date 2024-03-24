Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e terör taziyesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Moskova’daki bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı gönderdi.

İHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:57
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e terör taziyesi
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Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki Crocus Belediye Binası’nda konser salonuna düzenlenen saldırının yankıları sürerken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı gönderdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkı adına Putin’e taziye dileklerini ileten Kim, Kuzey Kore’nin her türlü terör eylemine karşı kararlı bir duruş sergilediği ve hiçbir şeyin insan hayatını tehdit eden “alçak” terör eylemlerini haklı çıkaramayacağı ifade etti.

“Halkımız, dost Rus halkının yaşadığı talihsizlik ve üzüntüyü kendi acısı olarak görmektedir” diyen Kim, “Sosyo-politik birlik ve istikrarını pekiştirme ve ülkesinin güvenliğini ve egemenlik haklarını savunma davasında Rus halkıyla dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, Rus halkının terör saldırısının yaralarını en kısa sürede sarmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda en az 133 kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlenirken, Rusya saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi de dahil 11 kişinin gözaltına olduğunu duyurmuştu.


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