Kuzey Kore'de bir ilk: Kim Jong-un'un portresi bulunan bir rozet takılmaya başlandı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:21

Kore İşçi Partisi (TPK) Merkez Komitesi'nin onuncu genel kuruluna ait fotoğraflar arasında, Kuzey Kore yetkililerinin ceketlerindeki rozetleri açıkça gösteren bir dizi yakın çekim görüntü de yer alıyor. Hepsinin üzerinde tek bir portre olan Devlet Başkanı Kim Jong-un rozeti bulunuyordu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansına göre böyle bir rozet ilk kez kullanılıyor.

Kuzey Koreli yetkililer, 2013 yılında Koreler arası çalışma düzeyindeki görüşmeler sırasında Güney Koreli gazetecilere, 2012 yılının başlarında Kim Jong-un'un portresinin yer aldığı rozetin yuvarlak ve kare olmak üzere iki versiyonunun yapıldığını doğrulamıştı.

KCNA fotoğrafları, Kim Jong-un rozetini arka planda liderin portresinin yer aldığı kırmızı bir bayrak şeklinde gösteriyor.

Kuzey Kore liderlerinin portrelerinin yer aldığı rozetlerin Kuzey Kore'deki tüm vatandaşlar tarafından takılması gerekiyordu. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un rozeti Kasım 1970'te, halefi Kim Jong Il'in rozeti ise Şubat 1992'de 50. doğum günü vesilesiyle takılmaya başlanmıştı.

Yonhap'a göre, Kim Jong Il'in Aralık 2011'deki ölümünün ardından her iki liderin çifte portrelerinin yer aldığı rozetler Kuzey Kore halkı arasında yaygın bir şekilde dağıtıldı.

Kim Jong-un'un tek bir portresinin yer aldığı rozetin ortaya çıkmasının, mevcut lideri "idealize etme" ve "tanrılaştırma" çabalarının yoğunlaştığına işaret ettiği ve gelecekte ülkenin anayasasında ve parti kurallarında Kim Jong-un'un statüsünü daha da güçlendirecek değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.