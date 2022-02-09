Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: ABD'yi vurarak dünyayı sallayabiliriz
Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'ye karşı itaat ve uysallığa zaman harcamayacaklarını söyledi.
Kuzey Kore'den yapılan açıklamada ülke olarak hipsonik, balistik füzeleri ve hidrojen bombaları olduğu ve füzeleri ile dünyayı sallayabileceklerini belirtti.
Açıklamada, "Bugünün dünyasında birçok ülke ABD'ye körü körüne itaat ile zaman harcarken dünya üzerinde sadece tek bir ülke ABD anakarası menzilinde bir füze ateşleyerek dünyayı sallayabilecek güce sahip. Dünyada 200'den fazla ülke var, ancak yalnızca birkaçında hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler var" ifadeleri kullanıldı.
Habertürk'ün haberine göre; Dışişleri'nden yapılan açıklamada füze denemeleri olağanüstü başarılı olarak değerlendirilirken yine de amaçlarının savaş caydırıcılığı olduğu iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise The Hill'e Washington'ın Pyongyang'ı "uluslararası barış, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için bir tehdit" olarak gördüğünü, ancak ABD'nin düşmanca bir niyet taşımadığını ifade etti.
Kuzey Kore, yalnızca bu yıl yedi füze testi gerçekleştirdi ve bunların çoğu Japon Denizi'ne doğru ateşlendi. Ülke, geçen hafta 2017'den bu yana ilk kez bir Hwasong-12 orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını doğruladı.
Füzenin ABD'nin Guam bölgesini vurabileceğine inanılıyor.
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