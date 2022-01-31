Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha: 2017'den bu yana en büyüğü

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:20

Kuzey Kore'nin orta menzilli balistik füze ile deneme yaptığı dün ilk olarak Güney Kore ve Japonya yetkilileri tarafından açıklanmıştı.

Kuzey Kore bu ay yedinci füze denemesini gerçekleştirirken 2017'den beri ilk defa bu kadar büyük bir füze denemesi yaptı.

ABD, Kuzey Kore'nin artan füze denemelerinin nükleer silah ve uzun menzilli balistik füze denemeleri yapabileceğinin habercisi olduğundan endişe duyuyor.

Bir üst düzey ABD yetkilisi Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada Kuzey Kore'ye nasıl cevap vereceklerine dair ayrıntı vermeden "müttefiklerimize olan bağlılığımızı gösteren bir karşılık" vereceğiz dedi.

Yetkili, endişeye sebep olan durumu, "Yalnızca dün ne yaptıkları değil bu ay önemli ölçüde füze denemesinin yapılmış olmasının hemen ardından bu denemenin yapılması" ifadelerini kullanarak açıklarken, Pyongyang'ı ön koşullar olmadan doğrudan görüşmeler yapmaya çağırdı.



