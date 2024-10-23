Kuzey Kore'den 'caydırıcılığın artırılması' çağrısı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:20

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:20

Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kim, "stratejik" şeklinde nitelendirilen ve yeri bildirilmeyen füze üslerinin denetlenmesi sırasında konuştu.

ABD'nin stratejik nükleer araçlarının, Kuzey Kore'nin güvenlik ortamına yönelik "giderek artan bir tehdit" oluşturduğunu ileri süren Kim, ülkesinin nükleer kapasiteleri dahil "caydırıcılığın artırılması" çağrısı yaptı.

Kim, "Uzun vadeli tehditler, (Kuzey Kore'nin) savaş caydırıcılığını daha belirgin bir şekilde güçlendirmesini ve nükleer güçlere karşı kapsamlı ve katı bir karşı eylem duruşu sergilemesini acilen gerektirmekte" ifadesini kullandı.

Askeri üs denetlemelerinde, fırlatma tesislerinin temel işlevleri ve kabiliyetleri ile stratejik füze birliklerinin operasyonel hazırlığının gözden geçirildiği aktarıldı.

Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde, Kuzey Kore'nin uranyum tesislerinin dış dünyaya tanıtımı ile balistik füze denemeleri dahil gerginliği tırmandırmaya çabalayabileceği aktarıldı.