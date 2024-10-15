Kuzey Kore'den Güney Kore adımı: Yolların bir kısmını patlattı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:19

Güncelleme: 15.10.2024 - 10:19

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından basına açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore ordusunun, iki Kore'yi birbirine bağlayan Gyeongui ve Donghae yollarının bir kısmını patlattığı belirtilerek bununla "yolların bağlantısını kesmenin amaçlandığı" ifade edildi.

Güney Kore ordusunun, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisinin (MDL) güneyinden ateş açarak patlamalara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer nisanda Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün, Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki yolları patlatmaya hazırlanıyor olabileceğini bildirmişti.