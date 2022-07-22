Kuzey Kore'den, Güney Kore ve ABD'ye uyarı: Tatbikatlar durmazsa güvenlik sorunuyla karşılaşacaklar
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'yi ortak askeri tatbikatları durdurmazlarsa "benzeri görülmemiş" güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.
Güney Kore ve ABD'nin yaklaşan yaz eğitimleri öncesinde, Kuzey Kore yetkilileri, tatbikatları "düşmanca askeri baskı kampanyaları" olarak niteleyerek iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağını belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü'nün genel müdür yardımcısı Choe Jin, Associated Press'e verdiği demeçte, "ABD ve müttefikleri bizimle askeri çatışmayı seçerlerse, güvenlik açısından eşi görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar" dedi.
Choe Jin, iki ülkenin bu yılki ortak askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nı savaşın eşiğine getirdiğini ifade etti.
Choe, ABD ve Güney Koreli yetkilileri, gelecek ay başlayacak ortak tatbikat sırasında ABD nükleer stratejik varlıklarının konuşlandırılmasını tartışmak konusunda komplo kurmakla suçlayarak, "ABD, bizi nükleer silahlarla tehdit ettiğinde aynı şekilde muamele göreceğini unutmamalı" ifadesini kullandı.
Choe ayrıca, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ülkeyi savunmak için gereken meşru tatbikatlar olduğunu kaydederek, son ABD ve Güney Kore füze testlerini "çifte standart" olarak nitelendirdi.
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