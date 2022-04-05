Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong önemli açıklamalarda bulundu. Kim, ülkesiyle çatışması halinde Güney Kore'ye karşı "nükleer silahları" kullanabileceklerini ifade etti.
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürüten Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un "ön alıcı saldırı" sözlerine tepki verdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına göre Kim, Suh'un "Kuzey'e karşı ön alıcı saldırı" terimi kullanmasını "geri dönüşü olmayan büyük bir hata" olarak niteledi.
Güney Kore'nin askeri çatışmayı tercih etmesi olasılığına karşı Kim, "Bu durumda nükleer saldırı güçlerimiz kaçınılmaz olarak görevlerini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.
Bunun sadece bir tehdit olmadığını vurgulayan Kim, muhtemel bir savaşın önlenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ancak "savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun neredeyse imha edeceklerini" ileri sürdü.
KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMESİ
Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.
Bu füzenin ilk kez fırlatıldığı, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.
Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.
Suh, geçen hafta, Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik "ön alıcı saldırı başlatma hazırlığına" sahip olduklarını belirtmişti.
ÖN ALICI SALDIRI NEDİR?
Ön alıcı saldırı, bir düşman tarafından yapılan saldırı hazırlığına karşı onun saldırısının dengesini bozmak, saldırıyı etkisiz hale getirmek veya düşmana göre daha iyi duruma geçmek amacıyla yapılan saldırıdır.
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