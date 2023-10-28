Kuzey Kore'den Rusya çıkışı: Asılsız eleştiridir

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:13

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak kınama bildirisine yönelik açıklama yaptı.

Devletlerin bağımsızlıklarını ilgilendiren konulara hiçbir ulusun müdahale hakkı bulunmadığını kaydeden Choe, "Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine yönelik asılsız eleştiri ve iftira" olarak tanımladığı söz konusu kınamanın, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

Choe, "Eğer Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı bir kasıtları yoksa iki ülke arasındaki eşit ve normal ilişkilerdeki gelişmelerden rahatsız olmaları ve gergin hissetmeleri için bir neden olmayacaktır" ifadesini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin "Ukrayna hükümeti ve halkına karşı kullanılmak üzere" Rusya'ya askeri teçhizat ve mühimmat satışını şiddetle kınadığı bildirilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 13 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirterek, "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor" ifadesini kullanmıştı.

Kirby, Kuzey Kore'nin ise bu desteğinin karşılığında Rusya'dan savaş uçakları, füzeler, zırhlı araçlar ve balistik füze üretim ekipmanı ile diğer ileri teknolojiler dahil askeri yardım talep ettiğini düşündüklerini aktarmıştı.