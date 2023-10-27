Rusya'da üçlü zirve: Hamas heyeti Moskova'da

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:29

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:29

Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı heyetle görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu.

Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.

HAMAS-BOGDANOV GÖRÜŞMESİ

Sputnik'in aktardığına göre, Hamas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yapılan görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin'in Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumunu ve Rus diplomasisinin çabalarını çok taktir ettiğini bildirdi.

Hamas’ın görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, heyet üyelerinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunun yanı sıra aktif Rus diplomasisinin çabalarını da çok takdir ettiği" belirtildi.

Toplantıda İsrail'in "Batı tarafından desteklenen suçlarını" durdurmanın yollarının tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca hareketin İsrail'in "işgaline" mümkün olan tüm yollarla direnme hakkını yeniden teyit ettiği ifade edildi.

PUTİN'İN HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞME PLANI YOK

Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetiyle görüşme planının olmadığını söyledi.

Gazetecilerin "Putin ile Hamas temsilcileri arasında görüşme olup olmayacağı" sorusuna Peskov, "Hayır. Temaslar Dışişleri Bakanlığı hattında" yanıtını verdi.