Kuzey Kore'den Rusya çıkışı: Hiç silah ihraç etmedik, ihraç etmeyi de planlamıyoruz

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:55

ABD basınının istihbarat belgelerine dayandırdığı ve Pyongyang’ın Moskova’ya top mermisi ve roket sattığı yönündeki haberlere Kuzey Kore’den yalanlama geldi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Teçhizat Bürosu Genel Direktör Yardımcısı tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve diğer düşman güçler, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarını ihlal ettiğinden bahsederek Rusya ile arasında bir silah anlaşması yaptığı dedikodusunu yaymıştır" ifadeleri kullanıldı.

İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya’ya daha önce hiç silah ve mühimmat ihraç etmedik ve ihraç etmeyi planlamıyoruz. ABD’nin yaydığı söylentinin nereden kaynaklandığı belli değil, ancak söylentiler ülkemizin imajını zedelemeyi amaçlıyor" denildi.

Açıklamada, askeri teçhizatların yalnızca geliştirilmesi, üretilmesi, bulundurulmasının değil, aynı zamanda ihracat ve ithalatının da egemen bir devlete özgü yasal haklar olduğu ve hiç kimsenin bunu eleştiremeyeceği belirtilirken, Pyongyang’ın ABD ve ona bağlı güçler tarafından hazırlanan BMGK’nin hukuka aykırı yaptırım kararlarını hiçbir zaman tanımadığı kaydedildi.

ABD’nin temel siyasi ve askeri amaçlarını sürdürmek için Kuzey Kore aleyhindeki dedikoduları düşüncesizce yaydığı gerekçesiyle kınandığı açıklamada, "ABD’yi ülkemiz hakkında pervasız açıklamalar yapmaktan vazgeçmesi ve ağzını kapalı tutması konusunda uyarıyoruz" denildi.

ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD basınının ABD istihbarat belgelerine dayandırdığı haberlere göre, Rusya’nın Kuzey Kore’den top mermisi ve roket satın aldığı iddia edilmiş, Rusya’nın bu silahları Ukrayna’ya karşı kullanacağı kamuoyuna yansımıştı.

Haberin ABD ve Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların ve ihracat kontrollerinin Rus ordusunun malzeme teminine zarar verdiğinin bir işareti olduğu yorumları yapılırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca roket ve top mermisi almış olabileceğini, ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını ifade etmişti.