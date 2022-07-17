Kuzey Makedonya'dan AB üyeliği için yeşil ışık: Üyelik müzakere sürecini başlatıyoruz

17 Temmuz 2022 Pazar, 09:35

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, hükümetinin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Fransa'nın önerisini onayladığını bildirdi.

Dimitar Kovaçevski, hükümet oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran 2022 tarihli Fransa önerisinin onaylanmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu kararla, Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakere sürecini başlatıyoruz. Hükümetin bu oturumu ile ülkemiz için tarihi bir adımı daha tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kovaçevski, sürecin, AB'ye tam üye olma hedefinin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanacağını dile getirerek, "Bugün, Makedon dilinin ve kimliğinin korunduğu ve tarihi konuların dışında kaldığı bir müzakere çerçevesine sahibiz. AB ile müzakerelerin başlangıcına işaret eden ilk hükümetler arası oturumu düzenlemeye bir adım kaldı" diye konuştu.

Kovaçevski ayrıca, ilk hükümetler arası oturumun, 19 Temmuz'da Brüksel'de yapılacağını duyurarak, "Bunun ardından Avrupa Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de Brüksel'de olacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuş, Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü.