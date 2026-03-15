Cumhuriyet Gazetesi Logo
Laricani'den kritik iddia: 'Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor'

15.03.2026 17:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, 11 Eylül benzeri bir saldırının planlanarak suçu İran'a yüklemeyi amaçlayan bir komplo hakkında duyum aldıklarını öne sürdü. Ayrıca, İran'ın terör eylemlerine karşı olduğunu ve Amerikan halkıyla bir savaş içinde olmadığını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyesi Ali Laricani sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum" dedi.

Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirterek, "İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur" ifadelerini kullandı.

"SUÇU İRAN'A ATMAK İÇİN BİR KOMPLO KURDUKLARINI DUYDUM"

Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur."

İlgili Konular: #ABD #israil #İran