Lavrov, Erdoğan’ın açıklamalarını yorumladı: “Onunla aynı fikirdeyim”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajını yorumladı.
Soçi'de gerçekleştirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Lavrov, gazetecilerin Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında bir kez daha altını çizdiği 'dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.
‘YENİ GERÇEKLİKLERE ADAPTE EDİLMELİ’
Şu anda BM'nin ve BMGK'nın yeni gerçekliklere adapte edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Lavrov, "BM kurulduğunda olduğu gibi, artık dünyada 50 ülke yok. Elbette gelişmekte olan ülkeler, BM'nin bu ana organındaki temsil düzeylerinin artırılmasında tamamen haklı bir şekilde ısrar ediyorlar. Şimdi 15 üye arasında Batı'nın en az altı üyesi var. Japonya Asya'dan Güvenlik Konseyi'ne seçildiğinde, yedinci oy da Batı siyasetinin kumbarasına gidiyor" ifadelerini kullandı.
-Sputnik Türkçe
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