Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerinin şimdiye kadarki en güçlü seviyede olduğunu söyledi

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:13

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlarla Moskova'yı izole etmeye çalıştığı bir dönemde, Rusya'nın Çin ile ilişkilerinin şimdiye kadarki en güçlü seviyesinde olduğunu söyledi.



Pekin, Rusya ile normal ekonomik ve ticari alışverişi sürdüreceği konusunda ısrar ederek yaptırımlara defalarca karşı çıktı ve Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınamayı reddetti. Ancak hükümet Çinli şirketlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalması ihtimaliyle temkinli davranmaya devam ediyor.

