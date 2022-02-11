Lavrov: Rusya, Ukrayna ile savaşmak istemiyor

11 Şubat 2022 Cuma, 17:53

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birkaç hafta içinde görüşmeyi planlayan Lavrov, ABD'nin güvenlikle alakalı teklifinin NATO'nunkinden daha iyi olduğunu ifade etti.

Lavrov, bu teklife verilecek karşılık konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ise Ukrayna konusundaki sorular üzerine, savaş olmayacağına neredeyse emin olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa dışişleri bakanı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde Rus liderin Ukrayna konusunda "müzakere mi yoksa çatışma mı" istediğini tayin etmeye çalışacağını açıkladı.

Kremlin'in Ukrayna sınırlarının yakınına yaklaşık 100 bin asker yığmasının ardından Ukrayna'da gerilim aylardır artıyor. Moskova Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu kabul etmezken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8,500 ABD'li askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmiş, Kremlin bu adımları endişe ile izledikleri yorumunu yapmıştı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulanmasının Batı'nın alacağı önlemlerden yalnızca bir tanesi olacağını açıkladı.

Sullivan, diğer önlemlerin ihracat kontrolünü ve Avrupa'daki müttefiklerin daha büyük savunmaya geçmesini kapsayabileceğini; Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının faaliyet göstermesine engel olacağını belirtti.

RUSYA VE KÜBA ASKERİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEK

RIA haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Havana büyükelçisi Rusya ve Küba'nın askeri teknik alanda iş birliği geliştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Putin ile Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel'in bu ay stratejik ortaklık konusunda görüşmeleri ve ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaşmalarıyla iki devlet arasındaki temaslar artmıştı.