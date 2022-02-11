Macron'un Rusya 'endişesi': DNA'sı çalınmasın diye...

11 Şubat 2022 Cuma, 11:42

Macron'a yakın iki kaynak Reuters'e verdiği demece göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret ettiği sırada Rusya'da Covid-19 testi yapılması yönünde Kremlin'in talebini reddetti. Macron, bu nedenle Rus liderden uzakta tutuldu.

Macron ve Putin'in pazartesi günü Ukrayna krizini tartışmak için 4 metre uzunluğundaki masanın karşıt uçlarında otururken, bazı diplomatlar Putin'in diplomatik bir mesaj göndermek isteyebileceğini öne sürdü.

Ancak Fransa cumhurbaşkanının sağlık protokolü hakkında bilgisi olan iki kaynak, Reuters'a verdikleri demeçte Macron'a seçim hakkı verildiğini söyledi. Ya Rus yetkililer tarafından yapılan bir PCR testini kabul ederek, Putin'e yakın oturacaktı ya da testi olmayıp daha sıkı bir sosyal mesafe kuralına uymak durumunda kalacaktı.

Fransız liderin Rus doktorlar tarafından test edilip edilmediğine ilişkin güvenlik endişelerine değinen bir kaynak, Reuters'e verdiği demeçte, "Bunun el sıkışmama ve o uzun masa anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemedik" dedi.