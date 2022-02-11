Macron'un Rusya 'endişesi': DNA'sı çalınmasın diye...
Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Macron, 'DNA'sının çalınmasından endişe ettiği için' Rusya'da PCR testi yaptırmayı kabul etmedi.
Macron'a yakın iki kaynak Reuters'e verdiği demece göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret ettiği sırada Rusya'da Covid-19 testi yapılması yönünde Kremlin'in talebini reddetti. Macron, bu nedenle Rus liderden uzakta tutuldu.
Macron ve Putin'in pazartesi günü Ukrayna krizini tartışmak için 4 metre uzunluğundaki masanın karşıt uçlarında otururken, bazı diplomatlar Putin'in diplomatik bir mesaj göndermek isteyebileceğini öne sürdü.
Ancak Fransa cumhurbaşkanının sağlık protokolü hakkında bilgisi olan iki kaynak, Reuters'a verdikleri demeçte Macron'a seçim hakkı verildiğini söyledi. Ya Rus yetkililer tarafından yapılan bir PCR testini kabul ederek, Putin'e yakın oturacaktı ya da testi olmayıp daha sıkı bir sosyal mesafe kuralına uymak durumunda kalacaktı.
Fransız liderin Rus doktorlar tarafından test edilip edilmediğine ilişkin güvenlik endişelerine değinen bir kaynak, Reuters'e verdiği demeçte, "Bunun el sıkışmama ve o uzun masa anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA'sını ele geçirmelerini kabul edemedik" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- e-Devlet'te yeni hizmet
- Angelina Jolie'den aile içi şiddet mağdurlarına destek
- Emsal karar: ‘Soğuk su’ boşanma nedeni sayıldı
- Macron'un Rusya 'endişesi'
- İzmir Yıldızı Ödülleri için geri sayım başladı
- Vaka sayısı ne zaman düşecek?
- AKP, MHP ve BBP'den Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
- Sloven yıldızdan rekor
- Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı
- Çiçeklere '14 Şubat' zammı