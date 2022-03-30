Lavrov ticari ilişkileri görüşmek üzere Hindistan'a gidecek
Jaishankar ve Lavrov, Hindistan ve Rusya'nın Ukrayna krizine rağmen ticaret ve diğer ilişkilerini sürdürme yollarını görüşmek için yarın Yeni Delhi'de bir araya gelecek.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Ukrayna krizine rağmen ticaret ve diğer ilişkileri sürdürmenin yollarını aramak amacıyla yarın Hindistan'ın Yeni Delhi şehrini ziyaret edeceğini bildirdi.
Reuters'a göre, Hindistan da Çin de Ukrayna'da derhal bir ateşkes olmasını desteklediklerini belirtmelerinde rağmen, Rusya'nın işgalini açıkca kınamayı reddetti. Ayrıca, Batı'nın kapsamlı şekilde yaptırım uyguladığı Rusya'dan emtia satın almaya devam ettiler.
Hindistan hükümetinden bir kaynak, dışişleri bakanlığı yetkililerinin Batılı ülkeler tarafından bankalarına yaptırım uygulanan Rusya ile bir ödeme mekanizması kurmayı görüşebileceğini söyledi.
Bu görüşme Lavrov'un, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Türkiye ve Çin ziyaretinden sonra Rusya'dan üçüncü ayrılışı olacak.
İki ülkeden yapılan resmi açıklamalara göre, Lavrov'un ziyareti öncesinde Hintli yetkililer, ABD ve İngiltere'den diplomatlarla Yeni Delhi'de görüşecek. Her iki ülke de Hindistan'ın yavaş yavaş Rusya'dan uzaklaşmasını istediklerini dile getiriyor.
SAVAŞ SIRASINDA HİNDİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ
Uluslararası toplumun Ukrayna'ya yönelik saldırı için Moskova'yı izole etmeye başlamasının ardından Hindistan, Rus emtialarının en büyük alıcılarından biri haline geldi.
Rus ham petrolündeki keskin indirimlerin cazibesine kapılan Hindistan, geçen yılın tamamı için ülkeden yaklaşık 16 milyon varil satın ithal ederken, 24 Şubat'tan bu yana en az 13 milyon varil ithal etti.
Yetkililer, Hindistan'ın çelik üretiminde kullanılan Rus koklaşabilir taş kömürü ithalatını ikiye katlamayı düşündüğünü belirtti. Reuters dün yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Ukrayna'dan gelen arzın durmasının ardından Nisan teslimatı için 45 bin ton Rus ayçiçek yağı satın almayı kabul ettiğini, bunun da geçen yılki aylık ortalamanın iki katından fazla olduğunu bildirdi.
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