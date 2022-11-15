Lavrov: Türkiye'deki gaz merkezi, Kuzey Akım'da kaybedilen gaz transit hacmini telafi edecek

15 Kasım 2022 Salı, 16:52

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinde konuştu.

Sergey Lavrov, Kuzey Akım'da meydana gelen kazanın soruşturulmasının birçok soruyu beraberinde getirdiğini söyledi.

Kuzey Akım'daki terör saldırılarının soruşturulmasıyla ilgili duruma da değinen Lavrov, soruşturmanın "şeffaf olmadığını ve pek çok soruyu beraberinde getirdiğini" belirtti.

Lavrov, Türkiye'de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezinin "Kuzey Akım üzerinden kaybedilen gaz transit hacmini telafi edeceğini" dile getirdi.

Lavrov, Rusya'nın enerji güvenliğini güçlendirmek için her şeyi yaptığını belirterek, özellikle de LNG üretimini arttırdığını, yurtdışı boru hattı projeleri geliştirdiğini ve Türkiye'de Kuzey Akım boru hattından geçiş hacmini telafi edecek bir gaz merkezi oluşturmayı planladıklarını aktardı.

Lavrov ayrıca, petrol üretiminin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu ve Rusya'nın ihracatı arttırarak genişletme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.