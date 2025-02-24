Lavrov'dan Türkiye ziyareti: Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:10

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Lavrov, Fidan ile ortak bir basın açıklaması yapıyor.

Hakan Fidan yaptığı konuşmada ''Sayın Lavrov ile Suriye konusunu da konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız net. Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına göz yummak söz konusu dahi olamaz. Türkiye'nin güvenlik gerekçelerine herkesin saygı göstermesini bekliyoruz'' dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuşan Fidan ''Savaşın 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir girişim mevcut. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz'' dedi.

Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan BRICS yapılanmasında yeniliğe gidildiğini bildirerek ''BRICS üyeliği bize gelmedi'' açıklamasında bulundu.

LAVROV'DAN 'KALICI BARIŞ' AÇIKLAMASI

Ukrayna'da uzun süreli kalıcı bir barış olmadan savaşın bitmesinin mümkün olmadığını dile getiren Lavrov, Filistin ve İsrail konusunu da ele aldıklarını dile getirerek ''BM kararı çerçevesinde Filistin Devletinin tanınması çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiği konusuda mutabık kaldık'' ifadelerini kullandı.

Lavrov Ukrayna'daki savaşın kesin sonuca ulaşıldığı zaman sonlanacağını dile getirerek Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine dair dile getirilen ifadelere tepki gösterdi.

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