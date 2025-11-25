Lazkiye’de gerginlik tırmandı: Silahlı gruplar, Alevilerin protestosuna karşı sahaya indi

Suriye’nin Lazkiye kentinde, Alevi toplumu içinde dini bir otorite olarak kabul edilen Şeyh Gazal Gazal’ın yaptığı çağrı üzerine salı günü çok sayıda kişi sokaklara çıktı.

Gösteriler, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin aktardığı bilgilere göre, çeşitli meydanlarda yoğun katılımla gerçekleşti.

Protestocular, "şiddet, adam kaçırma, yargısız infazlar, hak ihlalleri ve ülke genelindeki güvenlik çöküşüne" tepki göstererek barışçıl bir şekilde hak ihlallerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Gözlemevi, gösterilerin başlamasıyla birlikte yüzlerce silahlı unsurun protesto alanlarına doğru yöneldiğini, bunun da kentteki gerginliği ciddi biçimde artırdığını bildirdi.

Göstericiler özellikle:

Ziraat Kavşağı,

Ezheriye Kavşağı,

Sevra (Devrim) Kavşağı

gibi noktalarda yoğun şekilde toplandı.

SAHİL KENTLERİNDE GÜVENLİK ALARMI

Suriye’nin sahil bölgelerinde güvenlik güçleri yüksek alarm durumuna geçti. Gözlemevi, bazı şehir ve kasabalarda güvenlik konvoylarının yoğun şekilde devriye gezdiğini aktardı.

Bu durumun, Şeyh Gazal Gazal’ın çağrısının ardından tırmanan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi. Şeyh Gazal, hem Suriye’de hem göçmenler arasında Alevi toplumu adına en yüksek dini otoritelerden biri olarak kabul ediliyor.

Şeyh Gazal Gazal yayımladığı bildiride; tüm dini, mezhepsel ve etnik topluluklara seslenerek, “Zulme, adam kaçırmalara, hakların çiğnenmesine, sistematik öldürmelere ve onur kırıcı tüm uygulamalara karşı barışçıl şekilde ayağa kalkın” çağrısında bulundu.

Ayrıca, çoğunluğu asker olan tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Bildiride, Suriye’deki “çatışma, terör ve infaz süreçlerine” karşı “doğrunun sesi yükseltilmeli” vurgusu yapıldı.

KARŞI KARŞIYA GELEN İKİ CEPHE

Şeyh Gazal’ın çağrısının ardından sosyal medyada iki kesim öne çıktı:

Çağrıya destek verenler:

Alevi toplumunun birçok sayfası, Şeyh Gazal’ın tutumunu destekleyerek halkı meydanlara davet etti.

Geçici hükümet yanlıları:

Bazı sayfalar çağrının geçersiz olduğunu iddia ederek, bildirinin son saniyelerinin “Şeyh’in sesi olmadığı” gerekçesiyle manipüle edildiğini savundu.

Bu iddiaların ardından Alevi İslam Konseyi, bildirinin orijinal metnini Şeyh’in kendi el yazısı, imzası ve mührüyle yayınlayarak spekülasyonları reddetti.

ALEVİ TOPLULUĞUN İÇİNDE ARTAN HUZURSUZLUK

Bildiriye gelen destek, Alevi toplumu içinde artan huzursuzluğun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Özellikle:

Humus’ta Alevi sivillere yönelik Beni Halid aşiretinin son saldırısı,

Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması,

Süregelen kaçırma ve infaz olayları

toplumda ciddi öfke ve tepkiye neden olmuştu. Bu nedenle Şeyh Gazal’ın müdahalesi uzun süredir bekleniyordu.

Gösteri alanlarına silahlı unsurların girmesiyle birlikte, Lazkiye’de tansiyon daha da yükseldi. Yerel kaynaklar, protestoların seyrine bağlı olarak çatışma riskinin arttığını, halkın ise hak ihlali ve şiddet olaylarıyla karşılaşma ihtimalinden derin kaygı duyduğunu aktarıyor.