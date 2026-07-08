Le Pen geri adım atmadı: 2027’de adayım

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarının usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle aldığı mahkûmiyet kararına rağmen 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Le Pen’in açıklaması, temyiz mahkemesinin kamu görevinden men cezasını kısaltmasının ardından geldi. Mahkeme, Le Pen’in Avrupa Parlamentosu fonlarını parti çalışanlarının maaşları için kullandığına ilişkin mahkûmiyet kararını onarken, seçilme yasağı süresini düşürdü.

Kararın açıklanmasından saatler sonra TF1 televizyonuna konuşan Le Pen, “Bu akşam cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım. Fransızlar son sözü söyleyecek” dedi.

57 yaşındaki siyasetçi, kararın Fransa’nın en yüksek yargı organı olan Cour de Cassation’a taşınacağını belirtti. Le Pen, hakkındaki suçlamaları reddederek herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu.

Le Pen, kararın ardından kampanya internet sitesini de yayına aldı ve seçmenlere destek çağrısı yaptı. Bu gelişme, Fransa’da kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin mahkûmiyet kararı bulunan bir siyasetçinin, cumhurbaşkanlığı yarışının önde gelen adaylarından biri olarak seçim kampanyasına başlaması nedeniyle dikkat çekti.

SEÇİLME YASAĞI KISALTILDI

Le Pen, Mart 2025’te Avrupa Parlamentosu kaynaklarını Fransa’daki parti çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullandığı gerekçesiyle 5 yıl süreyle seçilmekten men edilmişti. Bu karar, Le Pen’in 2027 adaylığını belirsiz hale getirmiş; RN içinde 30 yaşındaki parti lideri Jordan Bardella’nın olası adaylığı da gündeme gelmişti.

Temyiz mahkemesi, son kararla Le Pen’in kamu görevinden men süresini 60 aydan 45 aya indirdi. Bu sürenin 30 ayı ertelenirken, yasağın kalan 15 aylık bölümünün önceki karardan bu yana işlemiş sayıldığı belirtildi. Böylece Le Pen’in 2027 seçimlerinde aday olmasının önü yeniden açıldı.

Mahkeme, Le Pen’in suçlu olduğuna hükmetmekle birlikte kararında “seçmenin tercih özgürlüğünü” de dikkate aldığını belirtti. Bu ifade, kararın siyasi sonuçları bakımından Fransa’da geniş tartışma yarattı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TARTIŞMASI

Le Pen, son aylarda yaptığı açıklamalarda elektronik kelepçe takması gerekirse cumhurbaşkanlığı yarışına girmeyeceğini söylemişti. Bunun kampanya çalışmalarını zorlaştıracağını ve siyasi güvenilirliğine zarar vereceğini savunmuştu.

Ancak Le Pen, kararı Cour de Cassation’a taşıyacak olması nedeniyle elektronik kelepçe takmak zorunda kalmayacağını ifade etti. Fransa’nın en yüksek mahkemesinin, itiraz süreci kapsamında seçimden önce karar vermeye çalışacağı bildiriliyor.

Le Pen, TF1 yayınında “Artık 2027’de aday olmayacağım hiçbir senaryo kalmadı” sözleriyle yarıştan çekilmeyeceğini vurguladı.

ANKETLERDE ÖNDE

Ulusal Birlik, Fransa’da gelecek yıl nisan ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Parti ayrıca Fransa Ulusal Meclisi’nde tek başına en büyük siyasi grup konumunda bulunuyor.

Buna rağmen Fransa parlamentosu üç ana blok arasında bölünmüş durumda: aşırı sağ, radikal sol ve merkez. Bu tablo, 2027 seçimlerinin ülkenin siyasi dengeleri açısından kritik önem taşıyacağını gösteriyor.

Le Pen, son 15 yılda üç kez cumhurbaşkanlığı yarışına girdi ancak seçimi kazanamadı. Buna karşın RN’nin son yıllarda oy tabanını genişletmesi, Le Pen’in yeni adaylığını Fransa siyasetinin en önemli gündem başlıklarından biri haline getirdi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, Le Pen’in adaylık kararına tepki gösterdi. Tondelier, “Normal bir dünyada, RN’de en küçük bir ahlaki sorumluluk duygusu olsaydı Le Pen adaylıktan vazgeçerdi. Kamu kaynaklarını usulsüz kullanmaktan mahkûm edildikten sonra seçimde aday olmak makul değildir” ifadelerini kullandı.

Le Pen’in mahkûmiyeti, RN’li bazı isimlerin Avrupa Parlamentosu’nda asistanlar için ayrılan fonları Fransa’daki parti faaliyetlerinde kullandığı iddiasına dayanıyor. 2025’teki ilk kararda mahkeme, Le Pen’in bu sistemde merkezi rol oynadığı sonucuna varmıştı. Le Pen ise bu suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.

Son mahkeme kararıyla birlikte Le Pen’in adaylığı hukuken mümkün hale gelirken, hakkındaki mahkûmiyet kararı 2027 seçim kampanyasının en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam edecek.