Le Pen'den Macron'a uyarı: Fransa, Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 11:54
Le Pen'den Macron'a uyarı: Fransa, Ukrayna'daki çatışmayı körüklüyor
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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marine Le Pen, Fransa'nın silah tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Le Pen, "Ukrayna'ya sağladığımız silahların savaşın devam etmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Silah tedarik ettiğimiz için, çatışmaya müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüm aramıyoruz" dedi.

"Ağır silahlar sağlayarak çatışmanın devamına katkıda bulunduklarını" dile getiren Le Pen, "Bunun da insanların ölümüne yol açtığını düşünüyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya silah ve teçhizat sağlayarak askeri desteği sürdürme sözü vermişti.


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