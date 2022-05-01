Leonardo DiCaprio: 'Sandığa gidin' çağrısı yapan Hollywood yıldızı, Bolsonaro'nun hedefi oldu
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Brezilya gençliğini Amazon ormanlarını korumak için Ekim ayındaki seçimlerde oy kullanmaya çağırınca Brezilya lideri Bolsonaro'nun hedefi oldu.
Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Brezilya gençliğini Amazon ormanlarını korumak için Ekim ayındaki seçimlerde oy kullanmaya çağırınca Brezilya lideri Bolsonaro'nun hedefi oldu.
Çevreci kimliğiyle bilinen DiCaprio, Perşembe günü Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Brezilya Amazon'lara ve iklim değişikliği açısından önemli ekosistemlere ev sahipliği yapıyor" demiş ve eklemişti:
"Orada olanlar hepimizi ilgilendiriyor ve sağlıklı bir gezegen için gençliğin oy vermesi kritik önemde."
Çevre koruma yasalarını esneten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise DiCaprio'ya şu yanıtı verdi:
"Desteğin için teşekkürler, Leo! Gelecek seçimlerde tüm Brezilyalıların oy vermesi gerçekten önemli."
2019'da iktidara gelen ve Amazon ormanlarıyla ilgili politikaları nedeniyle eleştirilen Bolsonaro şöyle devam etti: "Halkımız, Amazonlardaki egemenliğimizi devam ettirmek ya da yabancıların çıkarlarına hizmet eden maşalar tarafından yönetilmek seçenekleri arasında karar verecek."
DiCaprio Amazon yağmur ormanlarını korumak için yapılan çalışmalara 2019'da 5 milyon dolar bağışlamıştı.
Bolsonaro ise çevreyle ilgili politikaları nedeniyle uzun süredir çevrecilerin hedefinde. Brezilya liderinin döneminde, bölgedeki orman tahribatının hızlandığına yönelik çok sayıda rapor hazırlandı.
2021'in Ocak ayında, son 6 yılın en fazla ağaç tahribatı kaydedildi.
Brezilya'da hükümet ise, orman alanlarının kullanımının yoksulluğu azaltmak için kritik rol oynadığı iddiasında.
Brezilya'daki yağmur ormanlarının gezegendeki sera gazların soğurulmasında da hayati öneme sahip olduğu biliniyor.
Bolsonaro ve DiCaprio daha önceden de aynı konuda karşı karşıya gelmişti.
2019'da Bolsonaro DiCaprio'yu "Amazonların ateşe verilmesini finanse etmekle" suçlamış ancak hiçbir kanıt ortaya koymamıştı.
Bolsonaro sık sık, çevreci örgütlerin yağmur ormanlarında yangına neden olduğu iddiasını ortaya atıyor.
DiCaprio, onlarca ünlü isimle birlikte geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Joe Biden'a seslenmiş, Brezilya ile herhangi bir çevre anlaşması imzalanmaması çağrısı yapmıştı.
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