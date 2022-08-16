Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

16 Ağustos 2022 Salı, 14:13

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Rinkevics "Türkiye, ekonomik ve siyasi diyaloglar açısından da Letonya'nın çok kıymetli bir müttefiki ve ortağı. Düzenli biçimde yürüttüğümüz diplomatik diyaloğumuz var, siyasi istişarelerimiz de devam ediyor. Bu ziyaret vesilesiyle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde en üst düzeyde temaslarımız devam edecek" ifadesini kullandı.

Rinkevics, Letonya'da ekimde, Türkiye’de de gelecek yıl seçimlerin olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerin ardından iş birliğimiz, birlikteliğimiz daha da kıymetli hale gelecek. Türkiye'deki dostlarımıza öncelikle olarak teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Türkiye’yle özellikle Afgan vatandaşların, NATO çerçevesinde yürütülen operasyonda desteklenmesi konusunda çok iyi iş birliğimiz oldu."

Covid-19 salgınının ardından turizm sektörünün normale dönmesiyle iki ülkenin iş birliği konusunda yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Rinkevics, sanayi sektöründeki iş birliğine de büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"TAHILLARIN, UKRAYNA'DAN İHRACI KÜRESEL AÇIDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORDU"

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya, Ukrayna arasındaki tahıl ticaretiyle ilgili yürütülen görüşmelerde çok önemli rol oynadığına işaret eden Rinkevics, "Bu görüşmeler, böylelikle neticeye ulaştırıldı. Tahılların, Ukrayna'dan ihraç edilebilmesini sağlamak sadece bölge açısından değil küresel açıdan da çok büyük önem taşıyordu. Uluslararası kuruluşlar nezdinde de iş birliğimizi devam ettirmeyi arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Türkiye ile Letonya’nın Madrid’de yürütülen NATO Zirvesi'nde görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, "Bu zirvede alınan kararların, yapılan görüşmelerin Baltık bölgesinin güvenliği açısından çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Türkiye'nin oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın da NATO'ya alınacak olması çok önemli bizim için. Onların (NATO’ya) katılımı sadece bölgesel güvenlik çerçevesini değiştirmekle kalmayacak güvenlikle ilgili gücümüzü de artırmış olacak" diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ 6 AYDA AVRUPA TOPRAKLARINDA YAŞANANLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Rinkevics, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik iki taraf arasında açık bir diyaloğun yürütülmesinin çok önem taşıdığına dikkati çekerek, "Siz, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmeden önce AB İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı'ydınız. O günden bugüne AB-Türkiye ilişkileri bakımından çok şey değişmedi. Ama umuyoruz ki; Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler, gelecekte gelişerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya’nın, Letonya ve Baltık ülkeleri etkisine değinen Rinkevics, "Geçtiğimiz 6 ayda Avrupa topraklarında yaşanan bu olaylar kesinlikle kabul edilebilir değil. Baltık devletleri olarak bizim de Rusya Federasyonu'yla çok uzun, çok da acılı ne yazık ki bir geçmişimiz var. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da attığı adımlar, Sovyet işgali dönemi, 1940 döneminde yaşananlara çok benziyor" dedi.

Rinkevics, Ukrayna’nın egemenliğini ve Rusya’nın saldırılarına karşı kendini müdafaa etme hakkını savunduklarını vurgulayarak, "Öncelikli olarak; Ukrayna'ya her türlü desteği mülteciler, mali, askeri ve savunma açısından desteği sunmaya hazırız. Rus vatandaşlarına yönelik sadece ekonomik yaptırımların değil aslında Schengen Vize yaptırımlarının da uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİNDE İŞ BİRLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki duruşunu büyük takdirle karşıladıklarını belirten Rinkevics, şunları söyledi:

"NATO'nun Rusya'nın ortaya koyduğu güvenlik tehditleriyle güvenliklerini karşılamak bakımından Baltık devletlerinde ve Polonya'da genel itibarıyla da doğu bloğunda varlığının artırılması çok önemliydi. (Türkiye ile) Savunma sanayindeki iş birliğimize de çok büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede bizim tarafımızda çok büyük ilgi söz konusu. Sadece Türkiye'deki savunma sanayinden satın alımlar yapılması bakımından değil ortak iş birliği yürütülmesi bakımından da ilgimiz büyük."

BM gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye-Letonya’nın birlikte duruş sergilemesinin, gıda güvenliğinin sağlanmasının önem arz ettiğini dile getiren Rinkevics, şunları kaydetti:

"Türk mevkidaşımla son gelişmeleri paylaştık. Kendi görüşlerine çok büyük bir önem atfediyorum. Ben de kendi durumumuzla ilgili gelişmeleri paylaştım. NATO müttefikleri olarak birlikte bir duruş sergilememiz, Rusya'nın ortaya koyduğu güçlükleri karşılamamız çok önemli. Bu çerçevede bir yandan da en üst düzeyde siyasi temaslar gerçekleştiriliyor. Aldığım bilgileri de takdirle karşılıyorum. Büyük hedefi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Rusya'nın saldırılarının önünde durmamız gerekiyor. Ortak ulusal ve bölgedeki güvenlik çıkarlarımızı korumamız gerekiyor."